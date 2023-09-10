Економіка

12:11 10.09.2023

Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

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Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

Україна й Литва мають намір відновити пасажирські перевезення залізницею за маршрутом Київ-Варшава-Вільнюс, перенести ветеринарні та фітосанітарні інспекції транзитних вантажів з українсько-польських прикордонних переходів до порту Клайпеда і розпочати польоти українських авіакомпаній з аеропортів країни, повідомила заступник міністра розвитку громад, територій і інфраструктури Олександра Азархіна у фейсбуці.

Зазначені питання, за її словами, обговорювали на засіданні Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва під головуванням віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра економіки та інновацій Литовської Республіки Аушріне Армонайте.

"Щодо співпраці у транспортній сфері - обговорили основні напрями відновлення та розширення транспортного сполучення між Україною та Литвою. А саме: можливість відновлення пасажирських перевезень залізницею та подальшого розвитку маршруту Київ-Варшава-Вільнюс; двосторонню співпрацю із залученням інституцій ЄС щодо включення Ягодин-Дорогоуськ до Транс'європейської транспортної мережі; перенесення ветеринарної та фітосанітарної інспекцій транзитних вантажів із українсько-польських прикордонних переходів до порту Клайпеда; розроблення нових маршрутів перевезення вантажів через територію Польщі, що дасть змогу збільшити вантажопотік та розширити номенклатуру залізничних вантажів між Україною та Литвою", - інформувала Азархіна.

Зазначено, що, за даними литовської сторони, полегшення процедурних вимог на українсько-польському кордоні дасть змогу транспортувати до Клайпедського порту до 500 тис. тонн української сільськогосподарської продукції на рік. Литва планує встановити термінали зміни залізничних візків, що також сприятиме збільшенню вантажопотоку між країнами.

Крім розвитку залізничного сполучення, литовська сторона запропонувала українським авіакомпаніям розглянути питання про початок діяльності в Литві та участь у національних конкурсах на стратегічні напрямки.

"Ми домовилися поглибити співпрацю в авіаційній сфері та сподіваємося на відновлення авіаперевезень між Литвою та Україною найближчим часом", - написала Азархіна.

Раніше Литва підтвердила необхідність субсидування Євросоюзом перевезень українського зерна через Клайпеду.

Джерело: https://www.facebook.com/azarkhina/posts/pfbid0TFw92n6Gy7AQdwh39ZwpLShqt4mL4WDNoPnxiZe7tvzYUjmWTKYJmUFhYWW9LRCsl

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Теги: #транспорт #зерно #литва #україна

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