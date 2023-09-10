Економіка

07:49 10.09.2023

Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку - Гетманцев

2 хв читати
Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку - Гетманцев

Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев.

"Я підтримую ідею про переведення одного з державних банків у Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині. У цього банку має бути одне основне завдання - фінансувати відновлення, суб'єкти, які беруть участь у відновленні, спеціальні правила і спеціалізація на проєктах розвитку", - заявив він у Києві в суботу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованій Фондом Віктора Пінчука.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Гетманцев наголосив, що питання не лише в перейменуванні, а в спеціальних регуляціях і спеціальних ліцензіях для цього банку, які б дали йому змогу взяти на себе частину фінансування.

"Поки я вважаю, що ця ідея просувається мляво. Вважаю, що потрібно трохи прискоритися з нею", - зазначив голова комітету.

Гетманцев, торік призначений секретарем Національної ради з відновлення, також наголосив на необхідності підвищити адміністративний потенціал усіх відомств, які беруть участь у цьому процесі.

"Ці агентства мають діяти відповідно до європейських принципів прозорості та піддаватися аудиту з боку світових аудиторів", - заявив він.

В Україні після націоналізації наприкінці липня Сенс Банку п'ять державних банків, зокрема чотири в першій п'ятірці. На держбанки за підсумками півріччя припало 64% чистого прибутку (43,3 млрд грн із 67,6 млрд грн) за їхньої частки в загальних активах 55,7% (1,534 трлн грн із 2,925 трлн грн).

 

 

Теги: #банк #відновлення #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 09.09.2023
Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

12:58 07.09.2023
Магазин Auchan Rive Gauche відновлює свою роботу після потрапляння уламків снаряда та пожежі

Магазин Auchan Rive Gauche відновлює свою роботу після потрапляння уламків снаряда та пожежі

12:26 06.09.2023
Ідея Банк направив 10 млн грн на підтримку ЗСУ

Ідея Банк направив 10 млн грн на підтримку ЗСУ

14:55 05.09.2023
На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

01:38 04.09.2023
Рада цього тижня проведе голосування за відновлення декларування у погодженому з партнерами форматі - Арахамія

Рада цього тижня проведе голосування за відновлення декларування у погодженому з партнерами форматі - Арахамія

17:30 01.09.2023
Кубраков: За кошти місцевих бюджетів уже відновлено 410 шкіл

Кубраков: За кошти місцевих бюджетів уже відновлено 410 шкіл

11:57 29.08.2023
Президент України говорить про необхідність завершити реформу БЕБ - Гетманцев

Президент України говорить про необхідність завершити реформу БЕБ - Гетманцев

23:48 25.08.2023
Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

12:23 25.08.2023
Відновила роботу пошкоджена обстрілами ТЕС "ДТЕК" - Міненерго

Відновила роботу пошкоджена обстрілами ТЕС "ДТЕК" - Міненерго

20:00 24.08.2023
В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

Кириленко очолив АМКУ

Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

ОСТАННЄ

Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

IDS Ukraine закликає державу прискорити націоналізацію 49,99% частки компанії, яка належить підсанкційним акціонерам

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

Обмежувальні заходи щодо українського зерна навели лад у ЄС - єврокомісар із сільського господарства

Місцева влада й архітектори знову виступили проти законопроєкту про реформу містобудування

Внутрішній туризм підтримують 45% опитаних українців - ДАРТ

НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

ДТЕК виконав половину запланованих на рік ремонтів енергоблоків ТЕС

Україна у четвер суттєво збільшила експорт електроенергії та відмовилася від її імпорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА