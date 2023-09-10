Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку - Гетманцев

Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев.

"Я підтримую ідею про переведення одного з державних банків у Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині. У цього банку має бути одне основне завдання - фінансувати відновлення, суб'єкти, які беруть участь у відновленні, спеціальні правила і спеціалізація на проєктах розвитку", - заявив він у Києві в суботу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованій Фондом Віктора Пінчука.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Гетманцев наголосив, що питання не лише в перейменуванні, а в спеціальних регуляціях і спеціальних ліцензіях для цього банку, які б дали йому змогу взяти на себе частину фінансування.

"Поки я вважаю, що ця ідея просувається мляво. Вважаю, що потрібно трохи прискоритися з нею", - зазначив голова комітету.

Гетманцев, торік призначений секретарем Національної ради з відновлення, також наголосив на необхідності підвищити адміністративний потенціал усіх відомств, які беруть участь у цьому процесі.

"Ці агентства мають діяти відповідно до європейських принципів прозорості та піддаватися аудиту з боку світових аудиторів", - заявив він.

В Україні після націоналізації наприкінці липня Сенс Банку п'ять державних банків, зокрема чотири в першій п'ятірці. На держбанки за підсумками півріччя припало 64% чистого прибутку (43,3 млрд грн із 67,6 млрд грн) за їхньої частки в загальних активах 55,7% (1,534 трлн грн із 2,925 трлн грн).