Економіка

15:11 08.09.2023

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

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Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

Споживчі ціни в Україні в серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у серпні-2022 було зафіксовано інфляцію 1,1%, тому в річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня і 12,8% за підсумками червня.

Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.

З урахуванням того, що в серпні-2022 базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня і 13,7% за підсумками червня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 2,5%, базова - 3,2%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.

Теги: #інфляція

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