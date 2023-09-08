Обмежувальні заходи щодо українського зерна навели лад у ЄС - єврокомісар із сільського господарства

Усі аргументи на користь продовження заборони на імпорт зерна з України винесено на обговорення Європейської Комісії, Польща сподівається на ухвалення позитивного рішення, тому що обмежувальні заходи навели лад у торгівлі зерном у ЄС, заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський.

За його інформацією, всередині Європейської Комісії зростає розуміння необхідності продовжити заборону на імпорт українського зерна в прифронтові країни.

"Ми наближаємося до ухвалення позитивного рішення з цього питання. Усі аргументи на користь продовження заборони лежать на столі. Я глибоко переконаний, що це станеться", - сказав він польському виданню pap.pl.

Войцеховський зазначив, що обмежувальні заходи "навели лад у торгівлі зерном у Євросоюзі". Такі рішення, за його словами, виявилися вигідними не лише для прифронтових країн. "Експорт (зерна - ІФ-У) з України не залишився в прикордонних країнах (...) і виявився більшим, ніж до введення заборони", - наголосив єврокомісар.

Коментуючи намір Польщі запровадити односторонню заборону в разі непродовження обмежувальних заходів проти імпорту українського зерна, Войцеховський сказав, що це "один з аргументів на користь продовження заборони та запобігання хаосу, який виник внаслідок односторонніх заборон, запроваджених або Польщею, або іншими державами-членами".

Відповідаючи на запитання про бажання Болгарії виключити насіння соняшнику зі списку зернових, на які поширюється заборона, єврокомісар пояснив, що якщо заборону буде продовжено, то вона поширюватиметься на п'ять країн (Польщу, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Румунію), а також на ті ж самі культури, що й раніше: пшеницю, кукурудзу, ріпак і соняшник.

Войцеховський повідомив, що представив Європейській Комісії пропозицію про субсидування транзиту українського зерна з розрахунку 300 млн за 10 млн тонн. "Ідея полягає в тому, щоб зробити цей транзит ще більш ефективним", - резюмував він.

Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня заборону на експорт чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. При цьому транзит цих товарів через ці країни дозволено.