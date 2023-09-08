Місцева влада й архітектори знову виступили проти законопроєкту про реформу містобудування

Асоціація міст України, Національна спілка архітекторів України та громадська організація "Рух Чесно" провели всеукраїнський марафон за участю представників місцевої влади та архітекторів, закликаючи президента України ветувати законопроєкт №5655 про реформу містобудівної діяльності.

"Нещодавно відбулася низка заходів, на яких було доведено дуже дивну новину, що начебто законопроєкт №5655 - це вже закон, і органи місцевого самоврядування з архітекторами були запрошені до розробки підзаконних нормативно-правових актів. Оскільки є ч. 2 ст. 19 Конституції України, згідно з якою держоргани та їхні службовці мають діяти лише в межах повноважень і на підставах, визначених законом, то зрозуміло, що на таке порушення не піде жоден муніципалітет. Сьогоднішнім марафоном "Україна проти 5655" ми хочемо поставити крапку, щоб не було навіть думок про розробку якихось підзаконних актів. Факт: законопроєкт мертвий, про нього потрібно забути", - сказав під час марафону виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, наразі всім зацікавленим сторонам необхідно зосередитися на створенні Містобудівного кодексу, над розробкою якого вже працює група фахівців та експертів.

Під час марафону з аргументами проти законопроєкту виступили представники виконавчої влади та архітектори Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Рівного, Чернігова, Миколаєва, Запоріжжя, Тернополя, Славути (Хмельницької обл.), Бережан (Тернопільської обл.), Закарпатської області, а також архітектори-військовослужбовці ЗСУ.

Противники законопроєкту також наголосили, що його ухвалення всупереч рекомендаціям Європарламенту не підписувати документ може призвести до негативних наслідків для повоєнної відбудови України, зокрема до втрати довіри міжнародних донорів.

Тим часом віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону в четвер висловився "на 100% за підписання" законопроєкту №5655.

Як повідомлялося, загалом законопроєкт №5655 Верховна Рада схвалила 13 грудня 2022 року 228 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів. Станом на 7 вересня 2023 року президент не підписав закон.

Проти документа виступили Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Петиція з вимогою накласти вето на закон №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення його парламентом.

У червні 2023 року Європарламент закликав президента України Володимира Зеленського ветувати закон про реформу містобудування, зазначивши, що він його ухвалення може зашкодити прозорим і рівним умовам ведення бізнесу.

Пізніше президент висловив намір обговорити долю законопроєкту №5655 з його прихильниками та опонентами.