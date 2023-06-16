Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про реформу містобудування

Резолюція Європейського парламенту на підтримку інтеграції України до ЄС і НАТО містить пункт, що закликає президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №5655 щодо містобудівної діяльності.

"Європейський парламент: Застерігає від використання майбутніх зусиль із відновлення для внесення поправок до законодавства в такий спосіб, щоб принести вигоду певним зацікавленим сторонам на шкоду рівним умовам гри та прозорості; закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт №5655 про містобудування", - ідеться в пункті №17 резолюції.

Як повідомлялося, раніше в червні Зеленський висловив намір обговорити долю закону №5655 із його прихильниками та опонентами.

У цілому законопроєкт №5655 Верховна Рада прийняла 13 грудня 2022 року 228 голосами за необхідного мінімуму у 226 голосів. Проти документа виступили Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Петиція з вимогою накласти вето на закон №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення його парламентом.