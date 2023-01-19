Кубраков виступає за персональну відповідальність чиновників у містобудуванні

Персональна відповідальність у містобудуванні є базовим принципом реформи цієї сфери, передбаченої законопроєктом №5655, вважає віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Один із важливих пунктів – електронний ключ, за допомогою якого підписується рішення в е-системі. Критики наполягають, що воно має бути одне на все місто чи громаду. Але ми виступаємо за персональну відповідальність за кожну дію чи бездіяльність чиновника. Це системне світоглядне рішення. Ми нарешті маємо позбутися колективної безвідповідальності", – цитує Кубракова пресслужба Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 грудня 2022 року ухвалила в цілому законопроект про реформування сфери містобудування (№5655). За документ проголосували 228 депутатів.

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує на розгляд президентом країни.

Раніше, 1 грудня, законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція із запобігання корупції, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.