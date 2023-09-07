"Кернел" повідомив про нові російські обстріли та збитки

Росія 2 вересня знову атакувала ключову портову інфраструктуру Дунаю в Україні, життєво важливу для діяльності дочірніх компаній агрохолдингу "Кернел", що займаються експортом соняшникової олії з регіону.

"Російські безпілотники завдали шкоди безлічі критично важливих об'єктів, зокрема резервуарам для зберігання рослинної олії, устаткуванню, необхідному для перевалки (включно з трубопроводами), залізничним приймальним спорудам, залізничним цистернам, що очікують на розвантаження, та адміністративній будівлі", - йдеться в повідомленні "Кернел" на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з ним, повний розмір завданих збитків наразі оцінюється.

Агрохолдинг додав, що 3 вересня Росія також атакувала склади зерна, якими управляє портовий оператор у Дунайському регіоні, який надає Кернелу важливі послуги з перевалки зерна.

"У результаті було повністю зруйновано два плоских сховища загальною місткістю 5 тис. тонн, а ще два плоских сховища такої ж місткості дістали ушкодження і тимчасово не можуть бути використані для накопичення зерна", - наголошується в інформації.

Зазначається, що 6 вересня стався ще один удар, націлений, зокрема, на активи компанії в дунайських портах, однак, на щастя, істотної шкоди не було, хоча оперативна діяльність таких активів була порушена.

"Ці нещадні авіаудари серйозно підривають експорт сільськогосподарської продукції з України", - резюмує "Кернел".

Крім того агрохолдинг повідомив, що за серпень 2023 року експортував 92 тис. тонн зерна, 67 тис. тонн соняшникового шроту і 98 тис. тонн соняшникової олії. "Обсяги експорту були підірвані проблемами, з якими стикається компанія, такими як неможливість експортувати товари через українські чорноморські порти і напади Росії, котрі тривають, на українську портову інфраструктуру Дунаю, що серйозно порушило річкову експортну логістику", - йдеться в біржовому повідомленні.

Раніше, 19 серпня, "Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн. Компанія спрогнозувала, що в деяких випадках процес ремонту триватиме до 12 місяців, що говорить про значний обсяг необхідного відновлення.

Уточнювалося, що поточна попередня оцінка необхідних капітальних витрат (CapEx) агрохолдингу для ремонту і відновлення устаткування, яке було пошкоджено або знищено під час тих нападів, становить щонайменше $20 млн, тоді як оціночна ринкова вартість товарів, втрачених унаслідок цих атак, - приблизно $12 млн.

"Кернел" зазначив, що пошкоджене обладнання та товарно-матеріальні запаси не були застраховані від таких непередбачуваних подій, отже, ці події негативно вплинули на стан ліквідності групи.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експортом (близько 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% - до $437 млн за падіння виручки на 45% - до $2,715 млрд.