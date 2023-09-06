Економіка

17:29 06.09.2023

ДТЕК у травні-серпні збільшив виробництво е/е на 28%

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ДТЕК у травні-серпні збільшив виробництво е/е на 28%

Теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" за останні чотири місяці збільшили виробництво електроенергії на 28% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

"У серпні ж, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики згенерували в енергосистему на 35% більше електроенергії, ніж у серпні минулого року", - зазначили в компанії.

Загалом у січні-серпні 2023 року теплоелектростанції компанії відпустили близько 9,9 млрд кВт-год електроенергії, що еквівалентно середньому споживанню близько 3,3 млн сімей протягом року.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб, з одного боку, ремонтувати, відновлювати та готувати станції до максимального навантаження в осінньо-зимовий період, з іншого - надійно підтримувати та страхувати енергосистему і в інші пікові періоди. Для цього лише минулого тижня ввели в роботу після ремонту два енергоблоки наших ТЕС, загальною потужністю майже 400 МВт", - процитовано в пресрелізі слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Наразі "ДТЕК Енерго" експлуатує шість із дев'яти ТЕС, що входять до складу компанії, які залишилися на неокупованій території України: Бурштинську, Добротвірську і Ладижинську ТЕС (АТ "ДТЕК Західенерго"), Придніпровську та Криворізьку ТЕС (АТ "ДТЕК Дніпроенерго") і Курахівську ТЕС (ТОВ "Східенерго").

Теги: #енергетика #дтек

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