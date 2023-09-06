Економіка

16:49 06.09.2023

Шмигаль обговорив із Блінкеном посилення співпраці з американським бізнесом

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном посилення співпраці з американським бізнесом.

"Вдячний держсекретарю США Ентоні Блінкену за черговий візит в Україну. Обговорили під час зустрічі зміцнення нашого економічного співробітництва, посилення співпраці з американським бізнесом та прогрес у впровадженні реформ", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

За словами прем'єра, сторони також зосередили увагу на захисті енергетичної інфраструктури. "Максимально готуємося до зими та можливих ракетних обстрілів росії по об’єктах генерації та розподілу. Високо цінуємо підтримку й військову допомогу США. Дякую пану Блінкену за його особисті зусилля у поглибленні нашої співпраці", - написав Шмигаль.

Теги: #блінкен #шмигаль

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