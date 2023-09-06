Кошти з оплати киянами послуг гарячого водопостачання та опалення використовуються для придбання запасів газу на зиму - КМДА

Питання накопичення обсягів природного газу, достатніх для проходження опалювального сезону, є принциповим і залежить від рівня оплати послуг гарячого водопостачання та опалення з боку споживачів, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Кошти одразу потрапляють на рахунки АТ "НАК "Нафтогаз України" та спрямовуються на закупівлю природного газу. Тому містян закликають звірити всі нарахування, якщо виникають питання щодо суми, і всім, хто має можливість, оплатити послуги, а боржникам – подбати про зменшення обсягу заборгованості, зокрема через механізм розстрочки", - зазначив Пантелєєв, повідомляє пресслужба КМДА.

Він уточнив, що тарифи на гарячу воду та опалення для киян залишаться на звичному рівні, як і минулого опалювального сезону.

"Я хочу подякувати кожній київській родині, яка навіть в умовах війни регулярно здійснює оплату комунальних послуг, розставляючи пріоритети витрат. Дякую всім, хто в міру можливостей повністю або частково здійснює оплату. Бо кожен оплачений рахунок посилює міцність в енергетичному протистоянні. Усі ми хочемо пройти зиму стабільно і з мінімальними наслідками, тому підготовка до зими – спільний пріоритет. Столичні енергетики й комунальні служби працюють в умовах критичної нестачі коштів. Більшість робіт, а це, нагадую – окрім планових, ще й відновлення пошкодженого обладнання – виконуються своїми силами, що в рази збільшує навантаження на працівників підприємств. Але міське господарство буде підготовлене до роботи взимку, і ми готуємося до будь-яких викликів", - наголосив Пантелеєв.