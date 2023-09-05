Економіка

15:31 05.09.2023

ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

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ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

ерховна Рада звільнила Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10001 в цілому підтримали 306 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської... Під час питань вона не підтвердила і не спростувала плани в подальшому призначити її головою ФДМУ", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 5 вересня ВР звільнила Рустема Умєрова із обійманої ним посади керівника ФДМ.

Ольга Піщанська в 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті. З 2010 року сертифікована проєктна менеджерка AFM. У 2021 році закінчила Единбурзьку бізнес-школу (Heriot-Watt University), програми MBA (Master of Business Administration).

Із липня 1997-го до квітня 1999 року працювала інженером оператором персонального комп'ютера МПП "Техпроцес".

Із травня 1999-го до березня 2004 року - інженерка проєктно-конструкторського бюро, далі - інженерка I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

Із березня 2004-го до грудня 2015 року працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах: начальниці відділу зовнішнього проєктування; менеджерки із закупівлі послуг і менеджерки із забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів.

Із січня до квітня 2016-го – начальниця відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

Із грудня 2016-го до серпня 2019 року - директорка ТОВ "Закупівельні рішення".

Із листопада 2017-го до серпня 2019-го – комерційна директорка ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Указом президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першої заступниці голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) – державної уповноваженої. 16 липня 2020-го Верховна Рада призначила Піщанську головою АМКУ.

 

Теги: #амку #кадри #піщанська

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