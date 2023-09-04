Економіка

17:42 04.09.2023

ДТЕК у серпні відновив електропостачання 321 тис. споживачів у трьох областях

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ДТЕК у серпні відновив електропостачання 321 тис. споживачів у трьох областях

Фахівці "ДТЕК Енерго" в серпні повернули світло 321 тис. родин, які залишилися без електропостачання через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Енергетики операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" за серпень повернули світло 242 тисячам родин на Донеччині та 77 тисячам сімей Дніпропетровщини, що наближені до зон активних бойових дій та тимчасово окупованих територій", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Як зазначили в компанії, також продовжують зазнавати атак ворога інфраструктурні об'єкти Одеської області, через що зазнають ушкоджень регіональні електромережі. Фахівці "ДТЕК Одеські електромережі" відновлювали їх роботу в серпні для 2 тис. сімей Одещини.

"Наша задача – максимально, наскільки можливо в умовах регулярних обстрілів, забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом. За більше ніж рік повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,7 мільйонам родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці. Більшість з них – вже десятки разів лишались без світла через атаки ворога", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

Фахівці компанії продовжують працювати в регіонах із найбільш запеклими бойовими діями спільно зі Збройними силами України та Державною службою з надзвичайних ситуацій і відновлюють роботу електромереж, щойно отримають від них дозвіл.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #енергетика #дтек

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