Запаси іноземного газу в ПСГ України за результатами серпня збільшилися майже в 2,5 раза

У серпні 2023 року в Україну надійшло 1,096 млрд куб. м газу з ЄС і Молдови, внаслідок чого сумарні надходження від початку року зросли до 1,884 млрд куб. м, повідомив "Оператор ГТС України".

Згідно з його повідомленням на сайті, 66% серпневого обсягу надійшло на зберігання в режимі "митний склад", 34% - за послугою short-haul з метою закачування на "митний склад".

Зазначається, що основні обсяги були ввезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами.

Лідером у транспортуванні газу в Україну в серпні стала Словаччина, з якої надійшло 611,8 млн куб. м, або 56% усього обсягу. З Угорщини надійшло 215,9 млн куб. м або приблизно 20%, з Молдови - 166,9 млн куб. м (15%), з Польщі - 98,4 млн куб. м (9%).

"Показники імпорту природного газу в серпні свідчать, що така тенденція збережеться щонайменше і у вересні. Поки що майже всі західні точки входу в українську ГТС працюють на повну потужність: Польща використала їх у липні-серпні на 81%, Угорщина - на 89%, віртуальний реверс через Молдову - на 98%. Також є можливість наростити обсяги з боку Словаччини", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Ліппа.

У повідомленні наголошується, що активізація закачування газу в українські ПСГ нерезидентами стала результатом вжитих ОГТСУ спільно із суміжними операторами та за підтримки уряду, Міністерства енергетики та НКРЕКП заходів. Вони, дали змогу завантажити додаткові напрямки, що з'явилися в 2022-2023 роки, навіть на вищий відсоток, ніж напрямки, за якими потужності існують уже багато років.

У компанії також нагадали, що ОГТСУ та "Укртрансгаз" провели моделювання стрес-сценаріїв газової інфраструктури України в умовах зимового сезону 2023/2024 років. За оцінкою експертної групи, змодельовані стрес-сценарії підтвердили високу надійність української газової інфраструктури, зокрема, зберігання і транспортування газу іноземних замовників послуг, навіть за умов військового ризику пошкодження основних активів.

Як повідомлялося, за даними Міненерго на 22 серпня, в ПСГ було закачано близько 0,6 млрд куб. м іноземного газу.