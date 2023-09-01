Економіка

19:44 01.09.2023

"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

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"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

"Укрзалізниця" зможе використати на актуальні потреби EUR100 млн залишок від схваленого у 2016 році EUR150 млн кредиту Європейського інвестиційного банку, які спочатку планувалося спрямувати на будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації та зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, у свою чергу, уточнило, що кошти в рамках нової бюджетної програми підуть на будівництво, модернізацію та ремонт об'єктів залізничної інфраструктури, а також на придбання вантажних вагонів та інших засобів для перевезень.

Як повідомлялося, у червні 2023 року ЄІБ та "Укрзалізниця" уклали угоду, згідно з якою також переглянули призначення гранту Європейського Союзу розміром EUR6,7 млн на нагальні потреби залізничного транспорту в Україні, тоді як від самого початку він мав супроводжувати проєкт ЄІБ з електрифікації залізничної мережі на півдні України.

Європейський інвестиційний банк - один із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізовує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, становить понад EUR7 млрд.

 

Теги: #укрзалізниця #єіб

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