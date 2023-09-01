Економіка

17:18 01.09.2023

Систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад планують запровадити з 1 січня 2024 року

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Систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад планують запровадити з 1 січня 2024 року

Кабінет Міністрів доручив Національному агентству України з питань державної служби (НАДС) провести підготовку до впровадження з 1 січня 2024 року системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

"Цим рішенням було доручено Національному агентству України з питань державної служби здійснити заходи, зокрема підготовку та подання на розгляд уряду проєктів нормативно-правових актів, для запровадження з 1 січня 2024 року системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, яка, зокрема, передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менший за розмір мінімальної заробітної плати", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у фейсбуці з посиланням на протокольне рішення уряду.

Окрім цього, Міністерству фінансів під час підготовки проєкту закону "Про державний бюджет на 2024 рік" доручено передбачити норми, необхідні для запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, а також врахувати, що розмір фонду оплати праці державного органу визначається з урахуванням фактичної чисельності працівників станом на 1 липня 2023 року, збільшеної на 10%. 

Теги: #оплата #держслужбовці

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