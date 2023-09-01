Начальник ОВА: У Херсонській області вже зібрали 590 тонн кавунів і динь

Фермери Херсонської області наразі вже зібрали 590 тонн баштанних культур, а також 58,5 тис. тонн зерна, 4,4 тис. тонн ріпаку, 16,3 тис. тонн картоплі і близько 30 тис. тонн різних овочів, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Уже 590 тонн баштанної продукції було зібрано... Ми (також - ІФ-У) зібрали 58,5 тис. тонн зерна, 4,4 тис. тонн ріпаку, 16,3 тис. тонн картоплі, різних овочів - близько 30 тис. тонн: це і томати, і цибуля. Наразі уже розпочнеться збір зернових, повністю технічних культур, соняшнику і, звісно, баштанні культури продовжимо збирати", - сказав Прокудін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що з розмінованих на сьогодні 80 тис. га територій Херсонської області понад 67 тисяч - це землі сільськогосподарського призначення.