Економіка

14:03 01.09.2023

Начальник ОВА: У Херсонській області вже зібрали 590 тонн кавунів і динь

1 хв читати
Начальник ОВА: У Херсонській області вже зібрали 590 тонн кавунів і динь

Фермери Херсонської області наразі вже зібрали 590 тонн баштанних культур, а також 58,5 тис. тонн зерна, 4,4 тис. тонн ріпаку, 16,3 тис. тонн картоплі і близько 30 тис. тонн різних овочів, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Уже 590 тонн баштанної продукції було зібрано... Ми (також - ІФ-У) зібрали 58,5 тис. тонн зерна, 4,4 тис. тонн ріпаку, 16,3 тис. тонн картоплі, різних овочів - близько 30 тис. тонн: це і томати, і цибуля. Наразі уже розпочнеться збір зернових, повністю технічних культур, соняшнику і, звісно, баштанні культури продовжимо збирати", - сказав Прокудін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що з розмінованих на сьогодні 80 тис. га територій Херсонської області понад 67 тисяч - це землі сільськогосподарського призначення.

Теги: #херсонська_область #прокудін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 01.09.2023
Збитки лише навколишньому середовищу від підриву Каховської ГЕС оцінюються в понад 146 млрд грн – голова Херсонської ОВА

Збитки лише навколишньому середовищу від підриву Каховської ГЕС оцінюються в понад 146 млрд грн – голова Херсонської ОВА

13:50 01.09.2023
Усіх жителів деокупованої частини Херсонщини забезпечено водою - голова ОВА

Усіх жителів деокупованої частини Херсонщини забезпечено водою - голова ОВА

13:41 01.09.2023
Майже третина об'єктів на Херсонщині не підлягає відновленню - начальник ОВА

Майже третина об'єктів на Херсонщині не підлягає відновленню - начальник ОВА

13:37 01.09.2023
На Херсонщині є 330 укриттів, де люди можуть перебувати тривалий час - голова обладміністрації

На Херсонщині є 330 укриттів, де люди можуть перебувати тривалий час - голова обладміністрації

13:25 01.09.2023
Деокупована частина Херсонської області на 70% готова до зими - голова ОВА

Деокупована частина Херсонської області на 70% готова до зими - голова ОВА

18:26 31.08.2023
На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист, його госпіталізували

На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист, його госпіталізували

08:38 31.08.2023
Росіяни знову обстріляли Херсонську область, застосували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію

Росіяни знову обстріляли Херсонську область, застосували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію

14:43 30.08.2023
У Бериславському районі Херсонської області заарештували торговця зброєю

У Бериславському районі Херсонської області заарештували торговця зброєю

08:01 30.08.2023
За добу ворожими обстрілами вбито троє людей і троє поранено в Херсонській області

За добу ворожими обстрілами вбито троє людей і троє поранено в Херсонській області

07:57 29.08.2023
За добу противник випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина загинула і четверо поранені

За добу противник випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина загинула і четверо поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Криму за окупації не буде цивілізованої економіки - Зеленський

НАЗК внесло PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

Глава "Енергоатому" прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі в найближчий місяць

Світовий банк спрямує $232 млн на екстрені ремонти пошкодженого житла українців у межах проєкту HOPE

"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

ОСТАННЄ

У Криму за окупації не буде цивілізованої економіки - Зеленський

В Херсонской области уже собрано 590 тонн арбузов и дынь - ОВА

"Укроборонпром" почне кадрові призначення і закупівлі на Prozzoro в рамках антикорупційної стратегії

Бюджетні комітети ВР та Європарламенту обговорили створення для України програми в бюджеті ЄС

"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

АМКУ оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт"

НАЗК внесло PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

Спікер парламенту Словаччини вимагає продовження ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

Для компенсації транзиту українського зерна до портів Балтії потрібно EUR600 млн - єврокомісар

НБУ запустив сайт із фінансової грамотності "Гаразд"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА