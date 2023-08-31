Економіка

19:16 31.08.2023

Спікер парламенту Словаччини вимагає продовження ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

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Спікер парламенту Словаччини вимагає продовження ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

Спікер словацького парламенту Борис Коллар звернувся до глави місцевого уряду з вимогою після закінчення у вересні терміну дії ембарго Європейського Союзу приєднатися до закриття кордонів Польщею та Угорщиною для імпорту українського зерна, побоюючись його напливу і ризику підвищення цін.

При цьому він зазначив, що не йдеться про припинення транзиту, повідомляє polskieradio24.pl.

Згідно з повідомленням, Коллар зазначив, що заборона на імпорт зерна з України закінчується 15 вересня, і інформації про подальші плани Європейської Комісії немає. Водночас є інформація, що Польща та Угорщина в односторонньому порядку закриють свої кордони, зазначив політик.

Коллар наголосив, що відсутність такої заборони може призвести до краху багатьох фермерських господарств і хвилі протестів у сільській місцевості, яка може поширитися на міста.

Спікер зазначив, відсутність рішень щодо зерна може призвести до протидії з боку громадської думки щодо подальшої допомоги Україні, яка захищається від Росії.

"Люди в сільській місцевості почнуть бунтувати, залучать на свій бік інших", - попередив глава парламенту і заявив, що буде на їхньому боці.

Коллар сказав, що, хоча він є великим прихильником допомоги Україні, "мудрі рішення також можуть допомогти".

Голова комітету парламенту з сільського господарства Ярослав Карагута зі свого боку зазначив, що в Словаччині "затишшя перед бурею, яка вибухне вранці 16 вересня, тобто після закінчення ембарго ЄС".

Він повідомив, що зерносховища країни переповнені, а поява нового зерна з України негативно позначиться на цінах.

Як повідомлялося, Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, однак дозволила транзит цих товарів до зазначених країн.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш заявив у п'ятницю, що країни так званої коаліції цих п'яти прифронтових країн вимагають продовження обмежувальних заходів до кінця року. Україна категорично проти цього рішення.

 

Теги: #зерно #експорт #обмеження

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