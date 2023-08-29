Долар на готівковому ринку подешевшав на 50 коп. на дозволі НБУ купувати безготівкову валюту

Курс долара на готівковому ринку у вівторок упав приблизно на 50 коп. після того, як Нацбанк дозволив відсьогодні банкам уперше з початку повномасштабної війни продавати населенню безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн/міс. в одному банку.

Згідно з даними ресурсу minfin.com.ua, якщо на початок тижня долар котирувався в середньому за курсом близько 38,4 грн/$1, то до середини дня вівторка гривня зміцнилася до рівня близько 37,9 грн/$1.

Крім того, Нацбанк із 29 серпня також збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Уперше цей інструмент було дозволено з 21 липня 2022 року, тоді з обмеженням у 50 тис. грн на місяць.

"Такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками більш зручні та безпечні. Це надасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом", - зазначив напередодні регулятор.

Як повідомлялося, до початку червня курс гривні на готівковому ринку після зміцнення до 37,1-37,2 грн/$1 впритул наблизився до офіційного курсу, який з липня минулого року НБУ утримує на рівні 36,57 грн/$1. Таке зміцнення і зближення курсів на готівковому і безготівковому ринках різко знизило попит на купівлю безготівкової валюти через тримісячні депозити: якщо в січні її купили на $524 млн, то в червні-липні - лише по $83 млн за обсягів продажів близько $280 млн.

Водночас із середини липня гривня на готівковому ринку почала слабшати і минулого тижня досягала 38,45-38,50 грн/$1.