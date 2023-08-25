Прибуток українських банків за 7 міс.-2023 сягнув рекордних 83,2 млрд грн - член ради НБУ

Прибуток діючих українських банків у січні-липні 2023 року становив 83,2 млрд грн, що у 24,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,4 млрд грн), повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у фейсбуці в п'ятницю.

Досягнутий показник є рекордно високим за всю історію: до цього найвищим за 7 міс. був чистий прибуток банків у довоєнному 2021 році - 39,8 млрд грн порівняно з 28,4 млрд грн у 2020 році та 36,7 млрд грн - у 2019 році.

Крім того, рекордним став і прибуток банків за липень - 15,5 млрд грн порівняно з попередніми найкращими показниками цього року: 14,1 млрд у червні та 14,7 млрд грн у січні.

"Чисті процентні доходи банків за сім місяців 2023 року становили 111,3 млрд грн (+40,7% рік проти року), чисті комісійні доходи - 29,4 млрд грн (+16,3%) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків", - зазначив Данилишин.

Він додав, що обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який 2022 року був головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним - 4,9 млрд грн.

З урахуванням оприлюднених членом ради даних у липні чистий процентний дохід банків зріс до 17,7 млрд грн, чистий комісійний дохід знизився до 3,8 млрд грн, а відрахування в резерви збільшилися лише на 0,3 млрд грн.

"Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 р. становила 6,8%, капіталу - 67,5%. Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами липня становили 24,3% для регулятивного та 14,8% - для основного капіталу банків", - підсумував Данилишин.

Як повідомлялося, українські банки 2022 року скоротили чистий прибуток у 3,1 раза - до 24,716 млрд грн порівняно з 77,376 млрд грн 2021 року.