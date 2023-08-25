Шмигаль обговорив із прем'єром Норвегії участь країни у відновленні України та програмах підтримки малого та середнього бізнесу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере участь Норвегії у відновленні України та програмах підтримки малого і середнього бізнесу.

"Подякував за непорушну підтримку України: збройну, фінансову, санкційну. Зокрема за п'ятирічну програму військової та гуманітарної допомоги на суму близько 7 млрд євро. Особлива вдячність за щойно анонсовані ракети до ЗРК IRIS-T, можливість отримати додаткові літаки F-16, кошти для закупівлі газу до зими, ресурси для гуманітарного сектору", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначається, що сторони торкнулися питань продовольчої безпеки та функціонування зернового коридору, а також проговорили участь Норвегії у відбудові та програмах підтримки малого та середнього бізнесу.

У свою чергу Стере зазначив, що Норвегія й надалі допомагатиме Україні в енергетиці, в гуманітарному розмінуванні та долучиться до відновлення.