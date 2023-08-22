Економіка

12:01 22.08.2023

"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Дніпропетровщині

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"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Дніпропетровщині

Енергетики "ДТЕК" у вівторок уранці відновили електропостачання 50,5 тисяч сімей після ракетного удару по Дніпропетровській області.

"Сьогодні на світанку російські окупанти нанесли ракетний удар по одному з великих міст області. Загарбники пошкодили приватні будинки, а також перебили високовольтну лінію електропередач", - повідомив енергохолдинг у телеграмі.

Аварійні бригади "ДТЕК" розпочали ремонт одразу після отримання дозволу від ДСНС і військових.

"На 06:15 вдалось заживити домівки близько 31 тисяч родин. Впродовж наступних двох годин повернули світло й в інші знеструмлені оселі", - зазначили в компанії.

 

Теги: #енергетика #дтек

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