Економіка

16:12 19.08.2023

Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

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Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Активізуємо підготовку до опалювального сезону. Допомагаємо з відновленням критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 млн грн. Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, кошти підуть на здешевлення кредитів, які ці компанії спрямовують на ремонт пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.

 

Теги: #кабмін #енергетика #шмигаль

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