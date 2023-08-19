Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Активізуємо підготовку до опалювального сезону. Допомагаємо з відновленням критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Сьогодні виділяємо 350 млн грн. Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, кошти підуть на здешевлення кредитів, які ці компанії спрямовують на ремонт пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.