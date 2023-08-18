Туреччина, Катар і Росія готують нову "зернову угоду"

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" для постачань російського зерна до бідних країн, зокрема в Африку, повідомила німецька газета Bild, що має у своєму розпорядженні службове листування між МЗС та посольствами Туреччини й Росії з 21 липня до 8 серпня.

Із листів випливає, що в цій угоді Туреччина виступить у ролі організатора, Катар - спонсора поставок. У рамках нового проєкту "російське зерно" планують постачати в бідні країни, переважно в Африку.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан при цьому просить Росію відновити попередню угоду щодо постачання українського зерна. Анкара пропонує діяти під егідою ООН.

Нову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. До Угорщини також прибуде Реджеп Таїп Ердоган.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що в листах є інформація про завчасне повідомлення російською стороною Туреччини про вихід із "Чорноморської зернової ініціативи".