Економіка

16:14 17.08.2023

Запаси кам'яної солі в Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн - Закарпатська ОВА

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Запаси кам'яної солі в Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн - Закарпатська ОВА

Після попередніх геологічних досліджень та апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам'яної солі обсягом 15,5 млн тонн, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Після попередніх геологічних досліджень і апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам'яної солі обсягом 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2", - написав він у телеграмі.

За його інформацією, глибина залягання солі в межах родовища становить від 30 до 500 м.

"Це (доступність родовища - ІФ-У) дає можливість до 2026 року після освоєння повної виробничої потужності добувати до 300 тис. тонн, зокрема й 80 тис. тонн солі "Екстра" на рік, із перспективою наростити обсяг видобутку за умови добудови переробних потужностей", - зазначив Микита.

За попередніми підрахунками, вже до кінця 2023 року технічна сіль може бути поставлена на підприємства для утримання доріг у зимовий період.

У перспективі родовище на 100% зможе забезпечити ці потреби України, що критично важливо з огляду на колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт.

Як повідомлялося, внутрішня потреба України в такій солі становить до 450 тис. тонн на сезон.

Технічну сіль із Тереблянського соляного родовища мали почати видобувати ще в лютому 2023 року.

Проєкт із видобутку солі на Закарпатті має державне значення, у межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон Інвест" триває розробка родовища солі.

У квітні 2022 року Державне підприємство "Артемсіль", розташоване в місті Соледарі неподалік Бахмута Донецької області, зупинилося через постійні ворожі обстріли.

Теги: #закарпаття #сіль

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