Економіка

19:06 15.08.2023

Group DF Фірташа наполягає на безпідставності звинувачень у розкраданні газу з боку СБУ та БЕБ

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Group DF Фірташа наполягає на безпідставності звинувачень у розкраданні газу з боку СБУ та БЕБ

Group DF укотре категорично спростувала звинувачення, висунуті Службою безпеки України (СБУ) і Бюро економічної безпеки (БЕБ) проти бізнесів, топменеджерів і акціонера групи Дмитра Фірташа.

"Група заявляє про безпідставність і необґрунтованість висунутих звинувачень, оприлюднених у пресрелізах БЕБ і СБУ. Адвокати групи й акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесу, персоналу та акціонера в українських і міжнародних судах і доведуть свою правоту", - ідеться в заяві групи у вівторок увечері, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

Там зазначили, що серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили відомства, не мають жодних юридичних підстав і є частиною корупційного тиску на її бізнес.

Група також зазначила, що арешт корпоративних прав на її активи не вплине на діяльність бізнесів: вони продовжують працювати у штатному режимі, виконуючи всі зобов'язання перед партнерами в повному обсязі та в терміни, обумовлені контрактами.

Як повідомлялося, Служби безпеки України 15 серпня заявила про причетність до розкрадання "блакитного палива" з газотранспортної системи України керівників "Волиньгазу", "Криворіжгазу" і "Чернігівгазу" та про повідомлення їм про підозру.

15 травня СБУ спільно з БЕБ повідомила про викриття схеми розкрадання газу з газотранспортної системи України та про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній, серед яких керівники "Регіональної газової компанії" (РГК), яка "фактично управляє 20 міськ- і облгазами, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України".

Правоохоронці звинувачують Group DF у збитках на понад 4,2 млрд грн у 2021 році та можливих збитках більше ніж на 18 млрд грн у 2016-2022 роках завдяки відбору газу, що належить державі, у ГТС.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах і за місцями проживання організаторів шахрайської схеми.

Того самого дня Group DF категорично спростувала всі звинувачення в махінаціях із державним природним газом, висунуті СБУ і БЕБ проти бізнесів і топменеджерів групи, а також її акціонера Дмитра Фірташа. Зазначалося також, що за період війни бізнеси Group DF зазнали значних втрат, як і багато інших великих бізнесів в Україні, проте надали пряму допомогу українцям, містам і ЗСУ на 826,4 млн грн.

Зокрема, 25 травня було повідомлено про підозру головам правлінь АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ "Сумигаз".

Group DF об'єднує активи Фірташа в газорозподільній, хімічній, титановій і портовій галузях. Група також розвиває бізнес у сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.

 

Теги: #газ #group_df #розкрадання #спростування

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