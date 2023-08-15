Економіка

15:55 15.08.2023

За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

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За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

За 7 місяців 2023 року українці отримали з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Незважаючи на труднощі та виклики, ми виконуємо свої зобов'язання. За 7 місяців поточного року українці отримали лише з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Це пенсії, виплати людям у складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка сімей та соціальний захист людей з інвалідністю", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також, за словами прем'єра, близько 52 млн грн отримали як компенсацію жителі Херсонської та Миколаївської областей у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Теги: #соцвиплати #шмигаль

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