Економіка

15:46 15.08.2023

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

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Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

Кабінет Міністрів України виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн на будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щодня зміцнюємо обороноздатність держави. Сьогодні уряд ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів. За запитом Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій із резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд гривень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, 911,5 млн грн виділено для Харківської та понад 363 млн грн для Чернігівської областей на будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд.

Теги: #оборона #шмигаль #ова

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