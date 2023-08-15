ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 58 тис. абонентів Донеччини, Дніпропетровської та Одеської областей

У період із 7 до 13 серпня енергетики "ДТЕК" повернули світло 58 тис. сімей у 48 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

"Одещина знову зазнала обстрілу з боку окупантів у ніч із 13 на 14 серпня. Унаслідок удару без світла залишилося майже 2 тис. жителів Одеської області. Енергетики оперативно ліквідували наслідки обстрілів і повернули світло всім клієнтам", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили в компанії, фахівці "ДТЕК", незважаючи на небезпеку, продовжують працювати в областях, наближених до зон бойових дій. Зокрема, на Донеччині та Дніпропетровщині, де через регулярні обстріли руйнуються лінії електропередачі, фахівці відновили роботу електромереж для 49 тисяч родин Донбасу та понад 7 тисяч родин у Дніпропетровській області.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,5 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - заявив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Як наголосили в енергохолдингу, енергетики "ДТЕК Мережі" роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони розпочинають роботи одразу, щойно отримують дозвіл і доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства компанії обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.