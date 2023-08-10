Економіка

14:21 10.08.2023

Верховна Рада повернула оподаткування GGR для онлайн-казино - Гетманцев

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Верховна Рада повернула оподаткування GGR для онлайн-казино - Гетманцев

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер ухвалила закон №8176 "Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України", який, зокрема, відновлює 18% ставку податку на обіг (Gross Gaming Revenue, GGR) для онлайн-казино.

"Верховна Рада обклала онлайн-казино податком з обігу. Це принесе до бюджету додатково щонайменше 1,5 млрд грн на рік. Цікава дискусія відбулася в залі із захисниками грального бізнесу", - написав голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі.

За словами заступника голови комітету Ярослава Железняка (фракція "Голос"), закон №8176 підтримали 266 народних депутатів.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, документ також передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість угод із ввезення на митну територію України морських суден, літальних апаратів і устаткування для них, які ввозяться для використання винятково як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.

Железняк зазначив, що фракції "Європейська солідарність" і "Батьківщина" не підтримали документ і чинили опір.

GGR - сума всіх ставок мінус сума всіх виграшів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня 2022 року дозволила бізнесу на період воєнного стану перейти на єдиний податок 2% з обігом до 10 млрд грн, а потім зняла і це обмеження. За оцінками Железняка, через це держбюджет України отримав лише 1,056 млрд грн доходу від грального бізнесу, хоча перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн за рік. 12 січня цього року Верховна Рада 303 голосами ухвалила закон №8079 про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування, відтоді (за січень-червень 2023 р.) він сплатив 2,94 млрд грн податків, що в 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

 

 

Теги: #оподаткування #онлайн_казино

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