Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

Польща і Литва розглядають можливість закриття залізничних вантажоперевезень із Білоруссю та ізолювання "режиму Лукашенка", повідомив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Восік у середу в інтерв'ю польському агентству PAP.

Як пише агентство, Восік послався на зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі та Литви Маріуша Камінського та Агне Білотайте щодо механізмів закриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю в разі потреби. "На запитання, чи передбачає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють увесь кордон із Білоруссю, він відповів: "Так і має бути".

За словами Восіка, якщо провокації Білорусі триватимуть "і ставатимуть дедалі більш і більш нав'язливими, то ми маємо реагувати разом". Він зазначив, що йдеться про закриття залізничних переїздів.

"Ми розуміємо, що через них (залізничні переїзди на польсько-білоруському кордоні - ІФ-У) йде значна частина товарів, зокрема польських. Китайська торгівля теж іде (через ці канали - ІФ-У). Гадаю, китайцям доведеться послати Лукашенку правильний сигнал: не вживати дій, які можуть їм зашкодити", - додав Восік.

Він нагадав, що наразі на польсько-білоруському кордоні діє по одному пункту пропуску для пасажирського (Тересполь - Брест) і вантажного (Кукуріки - Козловичі) міжнародного сполучення. При цьому останній пропускає тільки транспорт, зареєстрований у Євросоюзі. Залізничні переїзди на кордоні поки що діють без додаткових обмежень. Із 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польська сторона запроваджувала заборону на пасажирські залізничні перевезення з Білоруссю, вантажоперевезення вона не зачіпала.