Економіка

17:21 09.08.2023

Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

2 хв читати
Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

Польща і Литва розглядають можливість закриття залізничних вантажоперевезень із Білоруссю та ізолювання "режиму Лукашенка", повідомив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Восік у середу в інтерв'ю польському агентству PAP.

Як пише агентство, Восік послався на зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі та Литви Маріуша Камінського та Агне Білотайте щодо механізмів закриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю в разі потреби. "На запитання, чи передбачає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють увесь кордон із Білоруссю, він відповів: "Так і має бути".

За словами Восіка, якщо провокації Білорусі триватимуть "і ставатимуть дедалі більш і більш нав'язливими, то ми маємо реагувати разом". Він зазначив, що йдеться про закриття залізничних переїздів.

"Ми розуміємо, що через них (залізничні переїзди на польсько-білоруському кордоні - ІФ-У) йде значна частина товарів, зокрема польських. Китайська торгівля теж іде (через ці канали - ІФ-У). Гадаю, китайцям доведеться послати Лукашенку правильний сигнал: не вживати дій, які можуть їм зашкодити", - додав Восік.

Він нагадав, що наразі на польсько-білоруському кордоні діє по одному пункту пропуску для пасажирського (Тересполь - Брест) і вантажного (Кукуріки - Козловичі) міжнародного сполучення. При цьому останній пропускає тільки транспорт, зареєстрований у Євросоюзі. Залізничні переїзди на кордоні поки що діють без додаткових обмежень. Із 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польська сторона запроваджувала заборону на пасажирські залізничні перевезення з Білоруссю, вантажоперевезення вона не зачіпала.

 

Теги: #польща #залізниця #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 09.08.2023
США додали до санкційних списків щодо Білорусі авіакомпанію "Белавіа"

США додали до санкційних списків щодо Білорусі авіакомпанію "Белавіа"

01:27 09.08.2023
Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю на півроку

Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю на півроку

21:05 06.08.2023
Єрмак сподівається на відмову сусідів України від блокади експорту української агропродукції після 15 вересня - зустріч із держсекретарем Канцелярії Дуди

Єрмак сподівається на відмову сусідів України від блокади експорту української агропродукції після 15 вересня - зустріч із держсекретарем Канцелярії Дуди

18:59 06.08.2023
Польський оператор PERN підтвердив, що пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба"

Польський оператор PERN підтвердив, що пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба"

12:08 06.08.2023
Ігнат про вчорашню ракетну атаку: помічено проліт повітряної цілі через територію Білорусі

Ігнат про вчорашню ракетну атаку: помічено проліт повітряної цілі через територію Білорусі

20:11 04.08.2023
Україна зняла повну заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі

Україна зняла повну заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі

18:54 04.08.2023
Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

13:14 04.08.2023
РФ готує провокацію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, - СБУ

РФ готує провокацію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, - СБУ

11:13 04.08.2023
ЄС заборонив експорт до Білорусі 53 видів високотехнологічних товарів

ЄС заборонив експорт до Білорусі 53 видів високотехнологічних товарів

06:46 04.08.2023
Польські пілоти вже готові охороняти країну на корейських винищувачах Fa-50

Польські пілоти вже готові охороняти країну на корейських винищувачах Fa-50

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

ОСТАННЄ

EU4Business виділив EUR3 млн грантів мікробізнесу через Приват, Ощад і банк "Львів"

Середня ціна на первинному ринку житла Києва знизилася на 4% у першому півріччі 2023 р. - дослідження

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Верховна Рада спростила роботу малих виноробів

Координаційна платформа при ОП відкрита для будь-якого бізнесу і через 20-40 кейсів розпочне законодавчі зміни - заступник голови ОП Шурма

"Нова пошта", Shop-Express і Fondy під егідою Nazovni просувають пакет для розвитку експорту

Україна за 7 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 53,6%, поступово знижуючи відставання

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА