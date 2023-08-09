Економіка

16:34 09.08.2023

Середня ціна на первинному ринку житла Києва знизилася на 4% у першому півріччі 2023 р. - дослідження

3 хв читати
Середня ціна на первинному ринку житла Києва знизилася на 4% у першому півріччі 2023 р. - дослідження

Середня ціна на первинному ринку Києва за підсумками січня-червня 2023 року знизилася на 4% порівняно з початком року - до $1955/кв. м, ідеться в дослідженні інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.

Як повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна", загалом за підсумками першого півріччя ціни практично повернулися до довоєнного рівня.

Згідно з дослідженням, протягом першого воєнного року середня ціна в Києві на первинному ринку зросла на 4% через подорожчання і дефіцит матеріалів, підвищення ризиків, використання генераторів, ускладнення і подорожчання процесів будівництва. Водночас курс долара зріс із $27 до 37 грн/$, і забудовники збільшили ціни на первинному ринку ЖК у доларовому еквіваленті.

"У першому півріччі 2023 року забудовники були змушені реагувати на скорочення попиту. Середня ціна знизилася на 4% - до $1955/кв. м, хоча курс долара залишився на тому самому рівні, що й на початку року - 37 грн/долар", - прокоментувала аналітик City One Development Олена Ширіна.

При цьому зменшення середньої ціни по ринку переважно за рахунок дорогих сегментів. Преміум-клас знизив ціну на 10% - до $4153/кв. м, бізнес-клас - на 7%, до $2377/кв. м. При цьому в бюджетних сегментах у середньому тривало невелике зростання цін: в економ-класі на 2% - до $1077/кв. м, у комфорт-класі - на 1%, до $1372/кв. м.

"Цінова динаміка відображає стан справ у сегментах. У бюджетних сегментах наявність попиту дає змогу зберігати й підвищувати рівень цін. Скорочення попиту в дорогих сегментах змушує забудовників не лише підвищувати ціни в міру підвищення готовності об'єктів, а й навіть зменшувати цінові діапазони та давати знижки в об'єктах на ранніх і середніх стадіях реалізації", - зазначила Ширіна.

Згідно з дослідженням, триває скорочення обсягу пропозиції. Багато об'єктів розпродано, на ринок виходить незначна кількість нових об'єктів, і зазвичай це відбувається в рамках уже реалізованих проєктів - у складі нових черг будівництва. Для порівняння: до війни в аналітичній базі первинного ринку Києва компанії City One Development булb активнs 192 ЖК, наприкінці 2022 року - 157 ЖК, у середині 2023 року - 151 ЖК.

Загалом на ринку спостерігається уповільнення темпів будівництва: заявлені терміни введення в експлуатацію переносяться на пів року, а на деяких об'єктах - і на триваліший термін.

Серед районів Києва традиційно лідирує Печерський - і за рівнем цін на житло, і за кількістю споруджуваних ЖК. У Печерському районі заявлено до продажу майже таку саму кількість ЖК (28), як на всьому лівому березі столиці (29); водночас ціна на Печерську ($3402/кв. м) майже втричі вища, ніж у середньому на лівому березі ($1207/кв. м).

"Попит на первинному ринку здебільшого залишається відкладеним через ризики ракетних обстрілів, затягування термінів будівництва, скорочення доходів у багатьох потенційних покупців. Люди, які раніше вкладали гроші в будівництво на ранніх етапах, чекають, коли закінчиться війна, коли стабілізується життя. Однак зараз - найвигідніший час, щоб придивитися до забудовників і відзначити компанії, які продовжують реально будувати об'єкти", - прокоментувала Ширіна.

City One Development - інвестиційно-девелоперська компанія, що реалізує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії в столиці - "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор". Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис.кв.м, на етапі будівництва - 600 тис.кв.м.

Теги: #нерухомість #дослідження #city_one_development

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 09.08.2023
Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

13:05 08.08.2023
Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

16:41 07.08.2023
Собівартість будівництва житла в категорії комфорт зросла на 33% за перше півріччя 2023 р. - дослідження

Собівартість будівництва житла в категорії комфорт зросла на 33% за перше півріччя 2023 р. - дослідження

02:59 05.08.2023
Кожен п'ятий мешканець США вважає свою роботу марною – дослідження

Кожен п'ятий мешканець США вважає свою роботу марною – дослідження

01:50 05.08.2023
Кабмін схвалив створення Офісу "Горизонт Європа" на базі Нацфонду досліджень - Міносвіти

Кабмін схвалив створення Офісу "Горизонт Європа" на базі Нацфонду досліджень - Міносвіти

15:30 04.08.2023
В Україні доступно до купівлі понад 12 тис. квартир в об'єктах, що будуються через ФФБ - FIMA

В Україні доступно до купівлі понад 12 тис. квартир в об'єктах, що будуються через ФФБ - FIMA

18:33 02.08.2023
На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя" - ЛУН

На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя" - ЛУН

15:59 02.08.2023
73% молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу - дослідження

73% молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу - дослідження

17:33 01.08.2023
Програма доступної іпотеки "єОселя" розширила категорії учасників

Програма доступної іпотеки "єОселя" розширила категорії учасників

13:25 01.08.2023
Третина роботодавців позитивно оцінює вплив у колективі ветерана на внутрішню комунікацію - дослідження

Третина роботодавців позитивно оцінює вплив у колективі ветерана на внутрішню комунікацію - дослідження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

ОСТАННЄ

EU4Business виділив EUR3 млн грантів мікробізнесу через Приват, Ощад і банк "Львів"

Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Верховна Рада спростила роботу малих виноробів

Координаційна платформа при ОП відкрита для будь-якого бізнесу і через 20-40 кейсів розпочне законодавчі зміни - заступник голови ОП Шурма

"Нова пошта", Shop-Express і Fondy під егідою Nazovni просувають пакет для розвитку експорту

Україна за 7 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 53,6%, поступово знижуючи відставання

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА