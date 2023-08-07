Економіка

16:41 07.08.2023

Собівартість будівництва житла в категорії комфорт зросла на 33% за перше півріччя 2023 р. - дослідження

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Собівартість будівництва житла в категорії комфорт зросла на 33% за перше півріччя 2023 р. - дослідження

Собівартість будівництва житла в категорії комфорт в Україні зросла на 33% за перше півріччя 2023 р., йдеться в дослідженні аналітиків групи компаній DIM.

Як випливає з дослідження, за перше півріччя 2023 р. середньозважена ціна квадратного метра на ліквідні формати житлових комплексів у столиці зросла від 15 до 23% залежно від рівня реального попиту на об'єкт. Тягне ціну вгору безперервне зростання собівартості будівництва, зокрема витрат на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи. Зокрема, згідно з результатами дослідження, за перше півріччя собівартість будівництва в категорії комфорт зросла на 33%.

"Під впливом інфляції та переукладення нових контрактів на поставку за новим курсом валют вартість будівельних матеріалів зросла в середньому від 15 до 53%, а робоча сила подорожчала на 35% через те, що дуже багато працівників призвали до лав ЗСУ і вони займаються волонтерством", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" комерційна директорка групи компаній DIM Олена Рижова.

За попередніми даними Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, наразі втрачено потужності щонайменше 70 великих, понад 300 середніх і приблизно 1000 малих підприємств, які виробляють будівельні матеріали.

"Окупанти постійно грабують підприємства, технологічні лінії знищують, розбирають на металобрухт. Тому ми змушені шукати нових підрядників - як в Україні, так і за її межами і постійно шукати нові логістичні ланцюжки. Наприклад, зараз тривають розмови про постачання скла з Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії", - повідомив керівник тендерного відділу групи компаній DIM Дмитро Сандлер.

За його оцінками, найбільше постраждало внаслідок війни виробництво скла. Лисичанський склозавод зазнав великих втрат через війну, постачання цього матеріалу загалом суттєво ускладнилося. Тож вартість квадратного метра скла, яке використовується на будівництві, зросла на 98% порівняно з довоєнними показниками.

Суттєве збільшення термінів поставок, кардинальна зміна та ускладнення логістичних ланцюжків і надалі впливають і на решту будматеріалів.

У першому півріччі, за даними аналітиків DIM, бетон уже додав у середньому 6-10% залежно від характеристик, скло 46-53%, паливно-мастильні матеріали - 15-20% залежно від характеристик.

"З огляду на обсяги втрачених або пошкоджених потужностей виробників якісних будматеріалів, подорожчання логістичних ланцюжків через релокацію та інфляційні процеси, до кінця року категорія будматеріалів у структурі витрат на собівартість будівництва цілком прогнозовано може додати ще щонайменше 15%, а окремі матеріали - бетон, скло, паливно-мастильні матеріали, а також оздоблювальні матеріали можуть подорожчати ще більше", - переконана Рижова.

ГК DIM, заснована 2014 року, складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.

Теги: #будівництво #нерухомість #dim

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