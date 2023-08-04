Економіка

16:31 04.08.2023

Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

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Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

Кабінет Міністрів України передбачив виплати за втрачений урожай овочів через підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в розмірі 3,3 тис. грн за кожну сотку земельної ділянки приватного городу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На порядку денному на сьогодні є рішення про виплати людям у Херсонській і Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Унаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило і люди втратили свої городи та врожай. Допомагатимемо. Передбачаємо виплати в розмірі 3 300 грн за втрачений урожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, максимальна сума допомоги за втрачений урожай становитиме до 100 тис. грн.

Отже, для цих потреб уряд виділяє Херсонській і Миколаївській областям 271 млн грн.

Теги: #компенсації #овочі #каховська_гес

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