Економіка

13:29 04.08.2023

ДТЕК у липні відновив електропостачання 298 тис. абонентів у 4 областях

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ДТЕК у липні відновив електропостачання 298 тис. абонентів у 4 областях

За липень енергетики "ДТЕК" повернули світло 298 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях.

"Енергетики операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" за липень повернули світло 275 тис. сімей у Донецькій області та 17 тис. сімей у Дніпропетровській області, наближених до зон активних бойових дій і тимчасово окупованих територій", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в п'ятницю.

Також через обстріли страждали мережі в Одеській області - фахівці компанії відновлювали їхню роботу для майже 5 тис. сімей регіону.

Крім того, через атаку дронів довелося відновлювати постачання світла для 102 сімей Київської області.

"За понад рік повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,4 мільйонам родин у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях і столиці. Більшість із них - уже десятки разів залишалися без світла через атаки ворога", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Як наголосили в компанії, фахівці "ДТЕК Мережі" продовжують працювати в регіонах із найзапеклішими бойовими діями спільно із ЗСУ і ДСНС і відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства компанії обслуговують 5,4 млн. домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #енергетика #дтек

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