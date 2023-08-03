Прямі збитки від агресії РФ за час повномасштабної війни сягнули $150 млрд - KSE Institute

Сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії за підсумками червня оцінюється в $150,5 млрд, випливає зі звіту KSE Institute.

Ця оцінка враховує також обрахунки експертів проєкту "Росія заплатить" збитків інфраструктури України, які спричинив підрив Росії Каховської ГЕС у червні 2023 року.

У загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку становлять втрати житлового фонду - $55,9 млрд, враховуючи збитки приблизно $1 млрд від затоплень та руйнувань житлових будинків унаслідок підриву ГЕС.

За попередніми даними обласних військових адміністрацій, станом на червень 2023 року, загальна кількість зруйнованих або пошкоджених унаслідок бойових дій об'єктів житлового фонду становить близько 167,2 тис. будівель, із них 147,8 тис. - приватні будинки; 19,1 тис. - багатоквартирні, ще 0,35 тис. - гуртожитки.

У результаті підриву Каховської ГЕС під ризик затоплення потрапили ще близько 37 тисяч житлових будинків, більшість із яких розташована в Херсонській області. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких міст, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм і Волноваха. Приміром, за попередніми оцінками, у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста, як Бахмут і Мар'їнка, майже не мають непошкоджених будівель.

На другому місці за сумою збитків сфера інфраструктури (транспортна інфраструктура, дорожнє господарство, залізнична інфраструктура, а також авіаційна галузь і портова галузь) - $36,6 млрд.

З початку бойових дій в Україні було пошкоджено 19 аеропортів і цивільних аеродромів, щонайменше 126 залізничних станцій. Наслідком підриву Каховської ГЕС стали також пошкодження портових терміналів, розташованих на правому та лівому берегах Дніпра і затоплення доріг Херсонської області.

Втрати активів бізнесу оцінюються на рівні $11,4 млрд. Від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 426 великих та середніх приватних підприємств і держкомпаній. Кількість зруйнованих підприємств може бути суттєво вищою, оскільки наразі немає інформації про об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Підрив Каховської ГЕС призвів до обмежених руйнувань бізнесу через значний вплив бойових дій, який змусив бізнес релокуватись чи згорнути операції на постраждалій території.

Однією з найбільш постраждалих сфер також залишається освіта: прямі задокументовані збитки від руйнувань закладів освіти становлять $9,7 млрд. Загалом унаслідок бойових дій уже пошкоджено майже 3,4 тис. закладів освіти. Найбільші збитки від руйнувань і пошкоджень навчальних закладів - у Харківській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях.

Станом на червень 2023 року прямі збитки завдані інфраструктурі української енергетики, за попередніми оцінками, становлять $8,8 млрд, з яких $638 млн - прямі збитки сфери від підриву ГЕС. Ще $8,7 млрд становлять прямі втрати аграрного сектору внаслідок війни. Загальна сума збитків від руйнувань та пошкоджень закладів соціальної сфери, науки та охорони здоров'я, культурних споруд, спортивних об'єктів та адміністративних будівель становить близько $5,9 млрд.

У межах проєкту спільно з командою KSE Institute працюють волонтери з Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ДП "Прозорро.Продажі", Prozorro, Української ради торгових центрів, CoST Ukraine, "Вкурсі Агро", TVIS Ukraine, Асоціації рітейлерів України (RAU), Culver Aviation, Центру розвитку інновацій.

Детальні дані щодо руйнувань та збитків, завданих інфраструктурі України, Інститут Київської школи економіки (KSE Institute) зібрав у рамках проєкту розроблення незалежних методологій аналітичної оцінки пошкодження інфраструктури та економічних збитків, спричинених агресією Росії, який реалізує KSE Institute у співпраці з Проєктом USAID "Економічна підтримка України".