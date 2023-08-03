Економіка

15:12 03.08.2023

Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики

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Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики

Україна у 2022-2023 маркетинговому році (МР) зібрала 70 млн тонн зерна та змогла вивезти заплановані до експорту дві третини врожаю навіть з урахуванням рекордно високих перехідних залишків, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі марафону "Єдині новини".

"Минулого року ми зібрали загалом близько 70 млн тонн. Усе, що планували вивезти, вивезли. Це приблизно дві третини. У нас перехідні залишки на початок липня - кілька мільйонів тонн. Якщо порівнювати з перехідними залишками торік, то це в кілька разів менше, - тоді було 22 млн тонн. Це пояснюється тим, що кілька місяців ми не їхали й мали величезний урожай 2021 року", - пояснив він.

Сольський нагадав, що у травні в Мінагрополітики прогнозували, що врожай зернових цього року буде на 10% нижчим за минулорічний. Однак зараз очікування змінилися, і в міністерстві очікують, що врожай зернових буде меншим приблизно на 6% у зв'язку зі сприятливими погодними умовами.

"Аграрії вирішили кукурудзу сіяти не в такому обсязі (як раніше - ІФ-У), а посіяти більше соняшнику та сої. Це в грошах може бути той самий дохід, але витрат на логістику менше, і займатися цим потрібно менше, тому що умовно врожайність кукурудзи на гектар удвічі-втричі більша, ніж у сої та соняшнику", - пояснив міністр.

Сольський зазначив, що фермерам до труднощів не звикати, і висловив упевненість, що українські аграрії впораються з викликами, які постійно постають перед ними.

Основною проблемою українських фермерів міністр назвав не складнощі з реалізацією виробленої продукції, а з ціною на неї.

"Найближчими місяцями робота всіх, хто має стосунок до державної влади, буде пов'язана з тим, щоб вони (аграрії - ІФ-У) змогли продавати дорого. Це пов'язано зі зменшенням логістичних витрат, з розширенням можливостей, куди це може їхати, в які країни продавати", - резюмував він.

Теги: #експорт #зернові

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