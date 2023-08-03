Шмигаль: Імпорт, на жаль, зростає, але завдання звести торговельний баланс хоча б до нуля залишається

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні залишається завдання звести торговельний баланс між імпортом та експортом хоча б до нуля.

"Ми говоримо про те, що імпорт, на жаль, зараз зростає. Але якщо повернутися до наших завдань, коли ми ставили для себе завдання максимізувати експорт з України, і торговельний баланс зводити хоча б до нуля, а не до від'ємного сальдо, то це завдання залишається", - сказав Шмигаль на конференції послів України в четвер.

Прем'єр наголосив на важливості підтримки українських виробників, які платять податки та зберігають робочі місця, незважаючи на війну.

Шмигаль також поскаржився, що внаслідок війни Україна втратила близько 30% економіки та 3,5 млн робочих місць.