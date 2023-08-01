Економіка

19:00 01.08.2023

Експортувати українські агротовари через Балтійське море непросто, але можливо - влада Латвії

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Експортувати українські агротовари через Балтійське море непросто, але можливо - влада Латвії

Експорт українського зерна в треті країни через Балтійський коридор - завдання непросте і пов'язане з логістичними проблемами, але використання латвійських портів із цією метою можливе, заявив міністр сільського господарства Латвії Дідзіс Шмітс.

"Над практичними рішеннями працюють, і це не є абсолютно неможливим. Пропускна здатність наших портів дає змогу це зробити. Проблеми пов'язані з різною шириною залізничних колій", - процитувало думку Шмітса про транспортування українського зерна pap.pl.

Говорячи про технічні рішення, латвійський міністр повідомив, що підприємці аналізують способи швидкого переміщення вантажів з одного поїзда на інший.

"Звісно, це складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії - теж рішення", - сказав він.

Як повідомлялося, у середині липня РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи та вчинила серію атак на українську портову інфраструктуру. За оцінкою віцепрем'єр-міністра і міністра інфраструктури Олександра Кубракова, росіяни за дев'ять днів пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури і п'ять цивільних суден.

Згодом листа із пропозицією посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії, щоб підтримати експорт української агропродукції, керівництву Європейської Комісії (ЄК) направили міністри закордонних справ, зв'язку та сільського господарства Литви Габріелюс Ландсбергіс, Маріус Скуодіс і Кестучюс Навіцкас.

 

Теги: #зерно #латвія

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