"Київгума", "Інклюз-8", "Сперко Україна" і "Верба-ВВ" стали учасниками 3-ї зустрічі з бізнесом в ОП

Учасниками третьої зустрічі координаційної платформи з вирішення проблемних питань силами бізнесу і правоохоронців, саме від бізнесу були власник компанії "Київгума" Андрій Острогруд, директор ТОВ "Інклюз-8" Тетяна Коцюба, фінансовий директор ТОВ "Сперко Україна" Олександр Берчій і директор ТОВ "Верба-ВВ" Тетяна Полячук.

"Третя зустріч із бізнесом відкрила новий пласт системних проблем. Зокрема, ми розглядали цікаві випадки зі сфери надрокористування, особливостей оформлення земельних ділянок, специфіки участі правоохоронних органів у конкурентній боротьбі під час держзакупівель", - прокоментував підсумки зустрічі заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на фейсбук-сторінці у вівторок.

За його словами, обговорювали також наслідки, з якими стикається деревообробна промисловість як результат системної корупції, що існувала в попередні роки в лісовій галузі.

"Вельми цікава ситуація з надрокористуванням. З одного боку, ми бачимо багато компаній, які отримали ліцензії в минулі роки завдяки використанню адміністративного ресурсу без конкурсу, з іншого боку, має місце робота правоохоронних органів, які на сьогоднішній день чинять "тиск" на ці компанії. Розбираємося", - зазначив Шурма.

На його думку, "буде багато системних висновків і змін".

Заступник голови ОП уточнив, що з 12 випадків, які було розглянуто на координаційній платформі, приблизно п'ять уже вирішено або вони близькі до цього, а решта потребують більш детального вивчення.

Як і раніше, в обговоренні брала участь перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко, представники Генеральної прокуратури та БЕБ.

Як повідомлялося, на першій зустрічі тиждень тому бізнес представляли співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер із фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов і директор "Мультиплекс-Холдинг" Роман Романчук.

Учасниками другої зустрічі з боку бізнесу стали CEO "ОККО" Василь Даниляк, директор ТОВ "Волиньсапрофос" Євгеній Воловиченко, президент і керуючий партнер "Торонто-Київ" Юрій Кривошея і знову директор "Мультиплекс-Холдинг".

Заплановано, що зустрічі відбуватимуться в Офісі президента щотижня.

ТОВ "Київгума" (Бровари, Київська обл.), згідно з інформацією на сайті, лідер ринку України з виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону, як підприємство повного циклу виготовляє понад 4 тис. найменувань продукції для всіх галузей народного господарства.

"Верба-ВВ" (Любитів, Волинська обл.), як зазначено на корпоративному сайті, понад 10 років виготовляє палетну заготовку, паливні деревні гранули з тирси високої якості, деревного вугілля, дерев'яного пакувального матеріалу (піддонів) і комплектувальних до них.

Спільне іспано-українське підприємство "Сперко-Україна" (Вінниця), створене 1995 року, 2006 року викупило промисловий комплекс ТОВ "Вінницький оптико-механічний завод" і нині є одним із найбільших українських фармвиробників.

ТОВ "Інклюз-8" (с. Каноничі, Рівненська обл.), як зазначено на сайті Європейської бізнес-асоціації, створене 2016 року, має засновника з Белізу, наприкінці 2016 року отримало ліцензію на видобуток бурштину на 20 років у Західній частині ділянки Каноничі.