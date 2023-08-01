ДТЕК представив концепцію розвитку мереж Smart Grid на прикладі Київської області

"ДТЕК Мережі" презентувала концепцію розвитку "розумних мереж" (Smart Grid) на прикладі Київської області, яка може стати базовою для модернізації мереж у всіх областях України, повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Презентація документа відбулася 27 липня на нараді з питань розвитку мереж операторів систем розподілу (ОСР) у Державній інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд).

"ДТЕК Мережі" представив концепцію розвитку мереж Smart Grid на прикладі Київської області, на основі якої може бути напрацьовано загальнодержавний технічний стандарт для оновлення розподільчих мереж на всій території України", - ідеться в пресрелізі.

Десятирічний план "ДТЕК Мережі" передбачає повне оновлення електричної інфраструктури Київської області з інвестиціями в EUR2,4 млрд і трирічний пілотний проєкт в енерговузлі Ірпінь-Буча-Бородянка вартістю EUR145 млн.

"Мешканці Київської області отримають нову енергетичну інфраструктуру - ефективну та сучасну, з безперебійним електропостачанням, значно нижчою аварійністю та вищою стійкістю до загроз", - зазначили в компанії.

У "ДТЕК Мережі" назвали такі головні переваги інфраструктури Smart Grid: стійкість мережі, яка продовжує працювати навіть у разі пошкодження або руйнування одного сегмента, готовність до розвитку ВДЕ, розподіленої генерації, систем накопичення енергії та здійснення зеленого енергопереходу, а також якісно інший рівень послуг електропостачання для клієнтів.

Після реалізації концепції розвитку мереж для клієнтів Київської області середній час відключень електроенергії знизиться з 1500 до 100 хвилин на рік (SAIDI), а 100% клієнтів будуть забезпечені розумними лічильниками.

Як поінформували в енергохолдингу, на першому етапі проєкту "ДТЕК Мережі" розробить цифрову модель, яка стане першим в Україні діджитальним близнюком реальної розподільчої мережі (Digital Twin). Ця модель допоможе тестувати ефективність технічних рішень та інновацій ще на етапі планування.

"Такий підхід допоможе чітко прогнозувати ефекти всіх технічних рішень та інвестицій, як, наприклад, заміна всіх повітряних ліній на кабельні, більш стійкі до погодних умов та інших катаклізмів", - пояснили в компанії.

"ДТЕК Мережі" планує розробити цифрову модель пілотного проєкту - енерговузла Ірпінь-Буча-Бородянка - восени цього року.