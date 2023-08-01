Економіка

11:43 01.08.2023

Через обстріли без е/е залишилися 9,5 тис. споживачів Харківщини - Міненерго

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Через обстріли без е/е залишилися 9,5 тис. споживачів Харківщини - Міненерго

Станом на 1 серпня внаслідок обстрілів на Харківщині без електроенергії залишилися 9,5 тисяч споживачів, у Донецькій області знеструмлювалися 42 населених пункти.

"Також знеструмлено частину споживачів у Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях", - повідомило Міністерство енергетики у вівторок.

За інформацією відомства, енергетики за добу заживили загалом майже 12 тис. споживачів, більшість із них - у Донецькій області.

"У Сумській області через негоду знеструмлено три населені пункти. Унаслідок технологічних порушень залишаються без світла частина споживачів на Дніпропетровщині", - доповнили в Міненерго.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2 980 МВт-год, експорт відсутній.

"Ремонтна кампанія на об'єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, цілком достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - констатували в міністерстві.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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