Ефект від програми "єОселя" будринок відчує щонайменше через півтора року - думка

Ефект від програми доступного іпотечного кредитування "єОселя" залежить від обсягу її фінансування і швидкості виділення коштів розпорядником програми, вважає засновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"З 1 серпня українці, які не мають житла у власності, зможуть за потреби скористатись державною програмою "єОселя", будь-які обмеження щодо категорій громадян-учасників знімаються. У цієї програми цілком можливо є всі шанси справді стати драйвером будівельної галузі із середнім мультиплікатором 7,8 грн ВВП. Щоправда, з однією поправкою: навряд чи в цьому чи навіть в наступному році", - повідомив Насіковський агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розширення іпотечної програми - гра в довгу на майбутнє, яка дасть час будівельній галузі переформатуватися і перезапустити процеси.

На думку експерта, швидких результатів чекати не варто через низку причин, серед яких низький платоспроможний попит і невідкладні статті витрат для держбюджету, пов'язані з війною. Водночас він відзначив низьку швидкість виділення цільових коштів розпорядником програми банкам-партнерам.

"Наразі видано кредитів на 722 млн. Але щоб програма запрацювала так, як про це мріють ідеалісти на ринку нерухомості, потрібно щонайменше 50 млрд в рік. Інакше "доступна іпотека" так і ризикує залишитись лише в мріях станом на зараз, адже результативність програми поки що сягає 4%, якщо брати офіційну статистику: близько 44 тис. заявок і заледве 1700 профінансованих. Є погоджені заявки, які вже 2-4 місяці чекають на гроші", - пояснив він.

Крім того, учасники програми все ще переважно обирають житло на вторинному ринку. За словами Насіковського, щоб підвищити шанси первинного ринку в боротьбі за покупця, необхідна висока динаміка будівництва, що гарантує добудову об'єкта, і низький перший внесок на рівні 15%.

Обмежувачем під час вибору квартири на первинному ринку також є гранична сума кредиту, яка не має перевищувати середню вартість житла за регіонами з відповідним коефіцієнтом, затвердженим урядом, додав він.

Заснована у 2014 році ГК DIM складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас" - "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.