Економіка

18:25 31.07.2023

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для 61 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

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"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для 61 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

Фахівці енергохолдингу "ДТЕК" із 24 до 30 липня повернули світло 61 тис. родин у 72 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

"Енергетики "ДТЕК", незважаючи на небезпеку, продовжують працювати в областях, наближених до зон бойових дій... Наші фахівці відновили роботу електромереж для 52 тис. родин Донеччини і 9,5 тис. родин Дніпропетровщини", - повідомив енергохолдинг у понеділок.

У ньому поінформували, що 31 липня ворог влучив у густозаселений район в одному з великих міст Дніпропетровської області. Через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися 8,5 тис. сімей. Аварійні бригади "ДТЕК" розпочали ремонт одразу після отримання дозволу ДСНС і військових. Станом на 17:00 понеділка енергопостачання в постраждалому районі було повністю відновлено.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,3 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наводять у повідомленні.

Наголошується, що енергетики "ДТЕК Мережі" роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони розпочинають роботи одразу, щойно отримують дозвіл і доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

 

Теги: #енергетика #дтек

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