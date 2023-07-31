Економіка

17:15 31.07.2023

Шмигаль доручив створити єдину базу держпідприємств

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Шмигаль доручив створити єдину базу держпідприємств

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду державного майна України (ФДМ) створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави, і обговорив із представниками відомств їх приватизацію.

"Обговорили наступні кроки для реалізації реформи ефективного управління державним майном з Мінекономіки та ФДМУ. Наразі в управлінні держави перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Прем'єр зазначив, у критично важливих компаніях надалі впроваджуватимемо реформу корпоратизації для підвищення їх ефективності.

Водночас, за словами глави уряду, уже понад 1,9 тис. об'єктів передано ФДМ.

"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об’єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр заявив, що перед ФДМ у 2023 році стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику.

"Також доручив Мінекономіки та ФДМ спільно з Мінцифри створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників", - додав Шмигаль.

 

Теги: #держпідприємства #шмигаль

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