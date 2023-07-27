Економіка

20:59 27.07.2023

"Ковальська" отримала від нідерландської Invest International кредит у EUR27млн

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Група "Ковальська" отримала від Invest International (Нідерланди) проєктне фінансування у розмірі EUR27 млн терміном на 10 років для розвитку виробництва газобетонних блоків та панелей у Розвадові (Львівська обл.), повідомив генеральний директор групи Сергій Пилипенко.

"Життєво важливі інвестиції, підтримані Dutch Good Growth Fund та урядом Нідерландів, дозволять компанії запровадити технологію виробництва екологічно чистих газобетонних блоків і панелей Aircrete Europe. Ця технологія запрацює на новому виробництві, яке зараз будується в Розвадові на Львівщині", - написав Пилипенко на фейсбук-сторінці у четвер увечері.

За його словами, загальна сума інвестицій у проєкт становить EUR42 млн.

Як повідомлялося, у 2020 році "Ковальська" закрила угоду вартістю 63 млн грн на придбання ТОВ "Розвадів Будматеріали", що володіє виробничим комплексом загальною площею близько 140 га.

На початку 2022 року "Ковальська" розпочала будівництво двох нових заводів (сухих будівельних сумішей під торговою маркою Siltek та з виробництва бетону) у Львівській області, передбачувана загальна сума інвестицій становить понад EUR60 млн лише на перший етап. Група також розраховувала відновити реалізацію проєкту будівництва газобетонного заводу у виробничому комплексі у Розвадові.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод з виробництва газобетону на Херсонщині не працює з початку окупації.

До групи також входить Ковальська Нерухомість, яка опікується будівництвом житлових об'єктів у Києві. У її портфелі – понад 20 завершених житлових проєктів.

 

 

 

Теги: #кредит #будматеріали #ковальська

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