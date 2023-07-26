Економіка

16:17 26.07.2023

Податківці виявили приховування $230 тис./міс. виторгу мережі секс-шопів "No Taboo" - Гетманцев

2 хв читати
Податківці виявили приховування $230 тис./міс. виторгу мережі секс-шопів "No Taboo" - Гетманцев

Державна податкова служба (ДПС) у м. Києві звинувачує мережу секс-шопів "No Taboo" у торгівлі без застосування "касових апаратів і оформлення працівників, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Прихований виторг - понад $230 тис. на місяць. Власникам мережі та інтернет-магазину варто було б знати, що сплата податків армії під час війни є обов'язковою, навіть і особливо (якщо) продаєш інтимні товари, і так, незалежно від твого пишномовного бренда "No Taboo", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Гетманцев додав, що приємно здивований високим попитом на таку товарну категорію.

"Дякую податківцям за роботу і наполягаю на поверненні підприємцям вилучених під час контрольних закупівель одиниць продукції "непошкодженими", - додав голова комітету.

Раніше, 18 липня, ДПС у Києві заявила про виявлення мережі магазинів, у якій під час продажу товару за готівку видавали чеки, що імітують фіскальні, водночас інформацію про такі операції не надсилали до Системи обліку даних РРО.

Зазначалося, що за результатами здійснених контрольно-перевірочних заходів платник податків збільшив показники середньодобового виторгу в мережі на 23%, водночас середньодобові готівкові розрахунки зросли в 10-15 разів.

Як вказала компанія "No Taboo" на сайті, їй понад 15 років. Наразі складається з мережі понад 45 бутиків у різних містах України, окрім яких працюють ще 10 магазинів за франчайзингом.

 

Теги: #податки #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 25.07.2023
Гетманцев анонсував впровадження податкової історії платника у СМКОР

Гетманцев анонсував впровадження податкової історії платника у СМКОР

22:04 17.07.2023
Бізнес називає детінізацію та спрощення адміністрування пріоритетами податкової реформи - дослідження

Бізнес називає детінізацію та спрощення адміністрування пріоритетами податкової реформи - дослідження

18:06 05.07.2023
Крім повернення до довоєнного рівня, інших підвищень податків до кінця війни не планується - Шмигаль

Крім повернення до довоєнного рівня, інших підвищень податків до кінця війни не планується - Шмигаль

17:27 05.07.2023
Гральний бізнес у I пів.-2023 сплатив майже 3 млрд грн податків - депутат

Гральний бізнес у I пів.-2023 сплатив майже 3 млрд грн податків - депутат

09:34 22.06.2023
Ексгендиректора Чернігівського заводу радіоприладів обвинувачують у несплаті майже 9 млн грн податків

Ексгендиректора Чернігівського заводу радіоприладів обвинувачують у несплаті майже 9 млн грн податків

13:14 14.06.2023
Компанія COSMOLOT спрямувала до бюджету 255 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року

Компанія COSMOLOT спрямувала до бюджету 255 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року

16:29 01.06.2023
Запорізькі підприємства "Метінвесту" у війну відмовилися від податкових пільг на понад 350 млн грн на користь держави

Запорізькі підприємства "Метінвесту" у війну відмовилися від податкових пільг на понад 350 млн грн на користь держави

11:35 31.05.2023
Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

16:36 29.05.2023
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування 2% "спрощенки" з програми з МВФ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування 2% "спрощенки" з програми з МВФ

19:39 16.05.2023
У ЄС вирішили перешкодити використанню криптоактивів для ухилення від сплати податків

У ЄС вирішили перешкодити використанню криптоактивів для ухилення від сплати податків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

Українські газосховища вже заповнені на 80% від потреб - Шмигаль

Громадам восьми областей виділяють 3,5 млрд грн на відновлення житлових будинків, шкіл і лікарень - Шмигаль

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофіндопомоги

Мінагрополітики України поліпшило прогноз урожаю приблизно на 4%

ОСТАННЄ

Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон

НКРЕКП погодила розподіл на рівні 50/50 доходів від продажу перетину для імпорту-експорту е/е між Україною та Румунією

Кабмін призначив PwC аудитором фінзвітності "Нафтогазу" за 2023-2024 рр.

Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

Українські металобрухтовики знайшли новий шлях реекспорту металобрухту через ЄС - ЗМІ

Ритейлери України сплатили понад 90 млрд грн податків за 2022 р. - RAU

Продаж ляльок Barbie у мережі "Епіцентр" зріс у 1,5 раза

"Нова пошта" за 6 міс. збільшила доставку посилок на 9%

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

АРМА здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, першою буде мережа АЗК Glusco

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА