Податківці виявили приховування $230 тис./міс. виторгу мережі секс-шопів "No Taboo" - Гетманцев

Державна податкова служба (ДПС) у м. Києві звинувачує мережу секс-шопів "No Taboo" у торгівлі без застосування "касових апаратів і оформлення працівників, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Прихований виторг - понад $230 тис. на місяць. Власникам мережі та інтернет-магазину варто було б знати, що сплата податків армії під час війни є обов'язковою, навіть і особливо (якщо) продаєш інтимні товари, і так, незалежно від твого пишномовного бренда "No Taboo", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Гетманцев додав, що приємно здивований високим попитом на таку товарну категорію.

"Дякую податківцям за роботу і наполягаю на поверненні підприємцям вилучених під час контрольних закупівель одиниць продукції "непошкодженими", - додав голова комітету.

Раніше, 18 липня, ДПС у Києві заявила про виявлення мережі магазинів, у якій під час продажу товару за готівку видавали чеки, що імітують фіскальні, водночас інформацію про такі операції не надсилали до Системи обліку даних РРО.

Зазначалося, що за результатами здійснених контрольно-перевірочних заходів платник податків збільшив показники середньодобового виторгу в мережі на 23%, водночас середньодобові готівкові розрахунки зросли в 10-15 разів.

Як вказала компанія "No Taboo" на сайті, їй понад 15 років. Наразі складається з мережі понад 45 бутиків у різних містах України, окрім яких працюють ще 10 магазинів за франчайзингом.