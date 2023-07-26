Економіка

13:55 26.07.2023

Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон

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Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон

Низка бізнес-асоціацій закликала уряди України та Польщі сприяти розвитку наявних і спорудженню нових спільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, а також забезпечити якнайшвидше підписання угоди про спільний кордон між Україною та Республікою Польща, повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Ініціаторами звернення виступили ЄБА, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників, Український союз промисловців і підприємців, Спілка українських підприємців, Загальнопольська Спілка роботодавців дорожнього транспорту, Польська Спілка підприємців.

"Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на ланцюги поставок товарів. Закриття повітряного простору України, блокування частини морських і річкових портів України, значні пошкодження залізничної мережі та інфраструктури країни призвели до того, що автомобільні вантажні перевезення через західні автомобільні пункти пропуску стали практично єдиним шляхом для міжнародних перевезень товарів", - наголошується в повідомленні.

Бізнес-спільнота зазначила, що спільними зусиллями української та польської сторін вжито низку заходів із налагодження ефективного пропуску транспортних засобів комерційного призначення через західні пункти пропуску, серед яких розбудова дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні, сприяння модернізації пункту пропуску "Шегині-Медика", запровадження електронної черги на всі наявні пункти пропуску. Однак транспорт і далі простоює на кордоні по кілька діб.

На думку підписантів звернення, наявний механізм електронної черги для всіх учасників потребує вдосконалення.

Вони навели дані електронної черги на початок липня поточного року, коли час очікування в загальній черзі в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" становить приблизно 7 днів, а час очікування в черзі на ветеринарний контроль - понад 13 днів.

"Очевидно, що час очікування призводить до сповільнення товарообігу та фінансових втрат перевізників через простій транспорту та порушення договорів. За приблизними підрахунками перевізників, доба простою вантажного автомобіля коштує EUR300-400", - пояснили бізнес-асоціації.

Для скорочення черг на кордонах і прискорення тривалості перевірок, зниження витрат бізнесу на простій вантажних транспортних засобів та уникнення штрафних санкцій, прискорення експортно-імпортних операцій між Україною та країнами ЄС, бізнес-спільнота закликала уряд двох країн прискорити підписання угоди про спільний кордон між Україною та Республікою Польща.

Розв'язати проблему, на думку бізнес-об'єднання, може посилення діалогу з польською стороною та відповідними інституціями ЄС щодо розбудови наявних та спорудження нових спільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні й зближення митних процедур на польсько-українських пунктах контролю, напрацювання рекомендацій щодо зміни митного законодавства України та практик митних відомств обох країн.

Бізнес-спільнота також вказала на необхідність прискорення Державною митною службою процесу модернізації пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Теги: #польща #бізнес #асоціації

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