Україна отримала EUR1,5 млрд макрофіндопомоги

Держбюджет України у вівторок отримав шостий транш у розмірі EUR1,5 млрд у рамках масштабної макрофінансової допомоги Євросоюзу на 2023 рік, повідомило Міністерство фінансів.

Відомство уточнило, що з початку року Україна отримала вже EUR10,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС із загального обсягу фінансування EUR18 млрд.

"Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував в Україну EUR17,7 млрд макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету вчасно і в повному обсязі", - наведено в релізі слова міністра фінансів України Сергія Марченка.

Мінфін нагадав, що кошти надають на безпрецедентно пільгових умовах для України і спрямовують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Зокрема, термін погашення кредиту становить 35 років, тоді як відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС у разі виконання Україною умов за програмою.

Наступні транші в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги надходитимуть до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов, зазначив Мінфін.

Як повідомлялося, станом на 21 липня цього року держбюджет України отримав фінансування від міжнародних партнерів обсягом $23,6 млрд порівняно з $32,1 млрд торік за потреби на цей рік близько $42 млрд.