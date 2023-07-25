Гетманцев анонсував впровадження податкової історії платника у СМКОР

Парламентський комітет з питань податкової та митної політики розробив низку змін до системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР), що передбачають запровадження позитивної податкової історії платника, якщо той купував і постачав товари однієї номенклатури впродовж певного періоду, та зменшення завдяки цьому заблокованих накладних, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За його словами, проєкт розроблено спільно з Державною податковою службою (ДПС), однією з умов отримання позитивної історії є відсутність протягом трьох останніх років порушень податкового законодавства, зокрема щодо своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Також запропоновано присвоїти платнику позитивну історію в разі ухвалення комісією регіонального або центрального рівня позитивних рішень щодо заблокованих ПН.

Гетманцев уточнив, що проєкт змін передбачає суттєве - удвічі - зменшення кількості платників заблокованих накладних з урахуванням індивідуальної позитивної податкової історії платника.

Текст документа, повідомив Гетманцев, наразі не оприлюднено, але незабаром він буде доступний для обговорення.